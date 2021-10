Zombie Rollerz - Eliminez les zombies à coup de boule de flipper sur Nintendo Switch

Dans la catégorie mix de genres absolument improbable, Daedalic Entertainment et Zing Games viennent de surprendre le monde avec l'annonce d'un nouveau titre : Zombie Rollerz. Jeu vidéo mêlant flipper et tower defense face à une armada de zombies, Zombie Rollerz sortira d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch et PC. En attendant de plus amples informations, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Caractéristiques principales : Tirez, tapez et faites votre chemin à travers des hordes de zombies dans cette fusion de flipper, de défense et de jeu de horde de zombies.

Choisissez parmi 10 héros différents, chacun ayant sa propre capacité à tirer sur les zombies de manière hilarante. Découvrez et débloquez des centaines de pouvoirs et d'objets utiles pour booster votre héros.

11 combats de boss épiques vous attendent, nécessitant une précision et une gestion minutieuse des capacités pour les vaincre !

Des éléments de rogue-like : 4 mondes attendent d'être explorés via la carte du monde. La génération aléatoire garantit qu'aucune partie ne sera identique. Vous devez vous adapter à chaque tour si vous voulez débarrasser tous les mondes de l'épidémie de zombies (à la manière d'un flipper) !

Meilleur que jamais ! Zombie Rollerz : Pinball Heroes est la suite nouvelle et améliorée du célèbre jeu original qui a déjà fasciné des millions de personnes sur les appareils mobiles !