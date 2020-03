Zombie Army Trilogie vient rôder sur Nintendo Switch

Quel meilleur défouloir qu'un jeu de tir rempli de zombies nazis ? Spin-off de la série Sniper Elite, Zombie Army Trilogy s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch le 31 mars 2020 en dématérialisé mais aussi en version physique grâce à l'éditeur SoldOut et le distributeur Just For Games. Pour avoir un meilleur aperçu du jeu, nous vous laissons ci-dessous un descriptif du jeu ainsi que le tout dernier trailer à destination de la Nintendo Switch.

Voyagez jusqu'en 1945 et affrontez les hordes massives de zombies nazis d'Hitler. Utilisez snipers, mitraillettes et fusils à pompe pour défourailler des vagues de mort-vivants, jusqu'à affronter le dictateur démoniaque en personne lors d'une incroyable bataille finale ! Zombie Army Trilogy arrive avec tout ce qui est sorti sur consoles précédemment. Survivez aux 3 intenses campagnes et prenez-part au mode Horde, disponible à la fois en solo, et jusqu'à 4 joueurs en co-op, avec la possibilité de rejoindre la partie à tout moment. Sur Nintendo Switch, Zombie Army Trilogy offre de nouvelles fonctionnalités incluant le multi local sans fil, les détecteurs de mouvements, le support de la manette Pro Controller et le support des vibrations HD Rumble des Joycons. Zombie Army Trilogy supporte également le nouveau système d'ami Nintendo Switch. La série Zombie Army s'est vendu à plus de 4 millions de copies dans le Monde. Caractéristiques de Zombie Army Trilogy : Zombie Army Trilogy arrive sur Nintendo Switch avec de belles nouveautés mortelles en bonus , incluant le nouveau système d'invitation d'amis !

Jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs en co-op, Motion Control, Mode Vibrations et Controller Pro compatibles

Au milieu des braises encore brulantes de la fin de la seconde guerre mondiale, Hitler, dans un ultime coup de folie, a lâché sur l'Europe une légion de supers soldats morts-vivants.

Affrontez des hordes sans fin d'ennemis redoutables, des soldats zombies aux squelettes blindés en passant par les démons de feu qui vous mettront au supplice

Jusqu'au face à face final avec le démoniaque dictateur lui-même !