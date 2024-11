Zero to Dance Hero - Aksys Games présente un nouveau rival à Ubisoft et à Just Dance

Après les jeux de fitness, Aksys Games vient de présenter Zero to Dance Hero et compte bien essayer de grappiller le marché de la danse vidéoludique détenu en grande partie par Ubisoft et sa licence Just Dance. Disponible depuis le 21 novembre 2024 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Devenez un héros ou une héroïne de la danse en partant de zéro ! Attrapez vos manettes Joy-Con™ et bougez en rythme avec la musique ! Apprenez à danser le hip-hop des bases jusqu'aux mouvements les plus complexes. Vous saurez sur qui compter pendant votre aventure musicale. Quatre instructeurs seront là pour vous accompagner ! Commencez par les bases : le Lesson Mode propose 30 cours qui vous permettront rapidement d'apprendre à bouger !

Le Free Mode vous permettra de mettre vos talents à l'épreuve. Apprenez six chorégraphies originales avec votre instructeur ou instructrice !

Activez le Camera Mode et changez l'angle de vue pendant un cours pour pouvoir observer chaque pas plus en détails !

Source : Nintendo