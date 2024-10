Zero the Kamikaze Squirrel s'offre une sortie début octobre sur Nintendo Switch

Présenté comme la suite de Aero the acrobat 2, le jeu Zero the Kamikaze Squirrel s'apprête à sortir cette semaine sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 5,99€ et attendu pour le 4 octobre 2024, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Qui a dit que les méchants ne pouvaient pas devenir des héros ? Le tristement célèbre ennemi d'Aero the Acro-Bat débarque tel un ninja écureuil en action dans sa propre aventure ! Tandis qu'il peaufine le plan malveillant d'Edgar Ektor, Zero reçoit une lettre de sa copine l'avertissant que sa forêt est en danger et que son père s'est fait kidnapper. Lorsqu'il prévient Edgar qu'il doit aller protéger sa forêt, celui-ci refuse, mais Zero décide de partir sans sa permission. Zero doit désormais retourner le plus vite possible dans sa forêt, mais offusqué par sa désobéissance, le malfaisant Edgar Ektor ne compte pas lui rendre la tâche facile ... Caractéristiques : Jouez à travers 15 niveaux conçus pour les ninjas, dont certains se déroulent dans des attractions

Exploitez les compétences offensives de Zero pour vaincre toutes sortes d'ennemis

Affrontez de puissants boss

Faites votre choix entre la version anglaise et japonaise

Fonction Retour en arrière/Turbo : revenez plusieurs fois en arrière jusqu'à atteindre la perfection ou accélérez la cadence

Fonction Sauvegarde : sauvegardez n'importe quand et reprenez la partie là où vous l'avez laissée

Filtres d'écran : sélectionnez divers filtres pour modifier l'aspect du jeu (style rétro, noir et blanc, etc.)

Galerie : consultez des images du jeu d'origine (illustrations, posters, design des boîtes, etc.)

Fonction Triches : activez différentes triches pour vous faciliter la vie (énergie infinie, vies infinies, invulnérabilité, etc.)

Source : Nintendo