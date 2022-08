Zenith - L'action-RPG de Infinigon s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, l'action-RPG Zenith s'offre en ce mois d'août une sortie en version physique sous le label de Funstock. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ce titre, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ainsi qu'un descriptif complet ci-dessous. Pour information, la version physique proposée par Funstock est actuellement affichée au prix de 29,99£ (environ 35,50€), et il est également disponible sur amazon.fr au prix de 34,99€

Zenith est un action-RPG qui reprend l'essence du jeu de rôle en lui injectant une bonne dose d'humour. Le jeu s'appuie sur un scénario solide qui se déroule dans un monde fantastique habité par de nombreux personnages hors normes. Partir à l'aventure, explorer des ruines, provoquer accidentellement l'apocalypse, sauver le monde... vous avez déjà fait tout ça. Argus aussi. Et franchement, il en a assez. Avant, il était mage, c'était sympa, mais maintenant qu'il a plus de 30 ans, il veut se poser et vivre au calme. Mais pas si simple avec tous ces imbéciles aux cheveux dressés qui traînent une épée géante derrière eux en raclant le trottoir. Surtout si vous essayez de cacher un artefact dangereux à des héros intrusifs souffrant du complexe de l'élu.