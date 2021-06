The Legend of Zelda - La légendaire démo technique de la Wii U fête son 10ème anniversaire

E3 2011, présentation officielle de la Wii U. Tandis que les journalistes se prenaient la tête à comprendre si il s'agissait d'une nouvelle console ou d'une nouvelle manette pour la Wii, les fans de The Legend of Zelda étaient quant à eux figés sur la démo technique présentée. Cette dernière mettait en avant un Link mature accompagné d'une fée (Navi ?) livrant un combat épique contre Golgohma, le boss du temple du Temps de Twilight Princess.

Au final, la Wii U n'a jamais eu le droit à son Zelda exclusif, et la direction de la licence a changé de cap avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild paru en 2017. À l'occasion du dixième anniversaire de cette fameuse démo technique, nous vous proposons de la (re)visionner pour le plaisir des yeux.