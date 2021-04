Zelda: Twilight Princess : voilà à quoi pourrait ressembler le jeu sur Xbox Series X

The Legend of Zelda: Twilight Princess est un Zelda d'exception qui est initialement sorti en 2006 sur GameCube et Wii avant d'être porté dix ans plus tard en HD sur Wii U. C'est d'ailleurs à ce jour l'un des jeux de la Wii U qui manque encore à la bibliothèque de la Nintendo Switch avec The Legend of Zelda : The Wind Waker HD... Pour le moment cependant, Nintendo n'a annoncé la sortie que de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD le 16 juillet prochain et les deux autres portages HD ne sont pas prévus sur la Switch. Mais cela pourrait changer très vite puisque cette année nous fêtons les 35 ans de la Legend et que Nintendo nous a peut-être préparé un programme explosif... En attendant de le découvrir- ou pas, on peut rêver et voir à quoi ressemblerait The Legend of Zelda: Twilight Princess s'il était porté sur Xbox Series X. Une vue de l'esprit ? Pas vraiment puisque l'utilisateur Twitter du nom de Simm a réussi à émuler la version HD de Zelda: Twilight Princess sur sa console Xbox Series X.

Retrouvez sa vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

Here is Zelda Twilight Princess (Wii) running flawlessly on #Xbox Series X. #Zelda #TwilightPrincess pic.twitter.com/CJzGFZBEP5