Zelda : Tears of the Kingdom - Découvrez enfin la véritable version du thème principal des bandes-annonces sans effets ni voix

En allant sur le site japonais de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom mis en place par Nintendo, vous allez enfin pouvoir écouter le thème principal des bandes-annonces de ce nouvel opus de la saga Zelda. Ce qui semble être le thème principal de ce The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est enfin écoutable sans voix ni effets se rajoutant par-dessus cette sublime piste orchestrale.

Pour l'écouter, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site japonais du jeu (en cliquant ici) et d'activer la musique en haut à droite de votre écran. Si vous êtes allergique au japonais ou bien sur Mobile, vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo ci-dessous qui est une capture audio de ce thème.

Source : Nintendo