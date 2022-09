 The Legend of Zelda - Edition Légendaire - Soleil Manga compile les 5 Perfect Editions du manga Zelda dans un coffret musical

Si vous êtes un fan de la franchise Zelda et que vous aimez les mangas, vous avez surement entendu parler des mangas de la franchise portés en France par Soleil Manga. Ocarina of Time, Majora's Mask, Minish Cap, ce sont en tout 8 jeux vidéo qui ont été couché sur le papier (9 en comptant Twilight Princess actuellement en cours de parution). Pour cette fin d'année, Soleil Manga propose aux fans de la licence et aux collectionneurs de (re)découvrir ces mangas dans un tout nouveau coffret collector regroupant ces 8 mangas dans 5 ouvrages dénommés Perfect Edition. Voici le contenu de ce coffret dénommé The Legend of Zelda - Edition Légendaire :

The Legend of Zelda - Ocarina of Time - Perfect Edition (Vol. 1 et 2)

The Legend of Zelda - Majora's Mask / A link to the past - Perfect edition

The Legend of Zelda - Oracle of Seasons and Ages - Perfect Edition

The Legend of Zelda - Four Swords Adventures - Perfect Edition (Vol. 1 et 2)

The Legend of Zelda - The Minish Cap and Phantom Hourglass Perfect Edition

Un coffret musical

Un poster exclusif

The Legend of Zelda - Edition Légendaire

Et si jamais vous préférez faire l'acquisition d'un ou plusieurs ouvrages de la collection, les Perfect Editions sont disponibles à l'unité juste-ici. Quant au mangas sur The Legend of Zelda : Twilight Princess qui est actuellement le plus imposant de la collection, vous pouvez retrouver les 10 premiers tomes à l'achat juste-ici. Mais si vous préférez patienter la fin de la publication, il y a fort à parier que des Perfect Editions verront également le jour pour celui-ci.