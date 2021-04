The Legend of Zelda : Majora's Mask a soufflé sa 21ème bougie au Japon

Suite directe de Ocarina of Time, The Legend of Zelda : Majora's Mask est resté dans la mémoire des joueurs un épisode phare de la franchise pour bien des motifs. Challenge de Shigeru Miyamoto lancé à Eiji Aonuma, avec pour objectif de réussir à produire cet épisode en 1 seule année de développement, les joueurs ressentent encore aujourd'hui cette éternelle angoisse du manque de temps dans le jeu. Bien que le titre fût finalement développé en 1 an et demi, The Legend of Zelda : Majora's Mask a tout de même vu le jour avec la bénédiction de Shigeru Miyamoto, conférant ainsi au un rôle de plus en plus important à Eiji Aonuma fil des opus de cette franchise culte de Nintendo.

Outre cet aspect inédit d'avoir dans un Zelda une clé de Damoclès sur la tête, le jeu avait également surpris de par son ambiance beaucoup plus sombre que les opus précédents, que l'on ne retrouvera pas sur les épisodes suivants (Twilight Princess a bien tenté quelques petites choses, mais on reste tout de même éloigné de la magie de Majora's Mask).

Aujourd'hui encore sujet à bien des spéculations sur son interprétation, on gardera aussi en mémoire la capacité de Link de pouvoir se transformer grâce à des masques mystérieux, l'ambiance musicale qui joue énormément sur le rythme pour nous rappeler à quel point le temps défile vite, ou encore ce satané vendeur de masque qui a fait flipper bien des enfants.

Sorti initialement le 27 avril 2000 au Japon, et le 17 novembre de la même année en Europe, le titre a bénéficié en 2015 d'un remaster sur Nintendo 3DS dénommé The Legend of Zelda : Majora's Mask 3D. Adoré par une partie des fans, et boudé par d'autres, une chose est sûre, ce premier opus développé par Eiji Aonuma aura marqué, et marquera encore les joueurs pendant longtemps.