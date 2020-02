Zelda : Link's Awakening : un coffret CD incluant la bande originale des jeux Game Boy et Nintendo Switch

The Legend of Zelda : Link's Awakening est un titre mythique très amusant qui fait parti des titres majeures sortis sur Game Boy aux côtés des Pokémon, Super Mario Land, Wario Land, etc. Sa construction savante, son ambiance étrange, ses personnages délirants, son humour et sa musique mélancolique font aujourd’hui encore le jeu reste un hit incontournable... Et ce n'est pas son remake sorti l'année dernière sur Nintendo Switch qui en a amoindri l'impact et le charme- bien au contraire. Si vous êtes fan d'une version comme de l'autre vous serez sans doute aux anges d'apprendre la sortie (au Japon d'un coffret avec deux double CD reprenant le score des deux versions pour un total de 205 pistes dont la chanson bonus entendue dans la publicité de la nouvelle version (voir ci-dessous.)

La bande originale de The Legend of Zelda : Link's Awakening sera disponible en édition limitée au Japon le 18 mars 2020 au prix de 4 950 yens (soit plus ou moins 40 euro s( voir là)