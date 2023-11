Zelda - Eiji Aonuma le producteur de la série va être nommé Chevalier de l’ordre des arts et des lettres par notre ministre de la culture

Le Figaro vient d'annoncer que Rima Abdul-Malak, la ministre de la culture, vient de nommer Eiji Aonuma, le producteur de la saga Zelda, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Une très haute distinction pour l'homme de l'ombre derrière la saga Zelda depuis l'épisode Majora's Mask. Celui-ci rejoint donc Shigeru Miyamoto qui avait reçu cette distinction en mars 2006 aux côtés de Michel Ancel, le papa de Rayman et Frédérick Raynal à qui l'ont dit Alone in the Dark.

Eiji Aonuma sera donc convié en France, à une date ultérieure, lors d'une cérémonie spéciale que nous ne manquerons pas de commenter. Une très bonne chose pour celui qui aura su faire briller la saga Zelda depuis les années 2000 et qui a su prendre, avec brio, la succession de Shigeru Miyamoto.

Source : Lefigaro