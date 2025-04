The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition n'inclut pas le Pass d'extension

Il était là au lancement de la Nintendo Switch, il sera également là pour celui de la Nintendo Switch 2, dans une version retravaillée sous l'appellation The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition. Comme vous le savez maintenant, cette "nouvelle" version sera accessibles aux joueurs qui possèdent le jeu original par le biais d'un DLC, payant ou "gratuit" si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pass Additionnel. Pour ceux qui souhaitent en revanche acheter le jeu directement sur Nintendo Switch 2, une petite contrariété remarquée sur la boutique My Nintendo Store vient d'être confirmé par un communiqué du Club My Nintendo.

Le Pass d'extension, vendu 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch et qui apportait du contenu supplémentaire au jeu de base ne sera finalement pas inclus dans la Nintendo Switch 2 Edition. Si vous l'aviez déjà acheté à l'époque, un simple transfert de données vous permettra de le retrouver, mais ceux qui espéraient avoir une version complète avec cette Nintendo Switch 2 Edition et qui n'avaient pas le DLC devront s'affranchir d'un supplément pour avoir l'expérience la plus complète possible.

Si les tarifs des Nintendo Switch 2 Edition (et des jeux Nintendo Switch 2 en général) ont été comparés plusieurs fois aux jeux de la concurrence vendus 70€ à leur lancement, il est bon de rappeler que ces derniers voient leur prix baisser assez rapidement, suivis parfois de la sortie d'une édition GOTY ou Game of the Year incluant les DLC. Du côté des tiers, Capcom pour ne pas les citer, on aura par exemple le plaisir de retrouver le 5 juin Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition qui proposera le jeu de base ainsi que les 2 DLC Year 1 et Year 2 inclus. Le titre se trouve actuellement entre 50 et 60€ sur Nintendo Switch 2 alors que pour information, chacun des DLC coûte actuellement 29,99€ sur les plateformes Playstation et Xbox. Deux salles deux ambiances.

On se demande quelle sera la position de Nintendo concernant ses prochaines productions, et notamment ses Nintendo Switch 2 Edition qui ont, jusqu'à preuve du contraire été plutôt bien amorties sur Nintendo Switch. Est ce que les éditions Nintendo Switch première du nom vont baisser de prix ? Ou est-ce qu'ils seront maintenus ? La réponse dans quelques semaines.

Source : Nintendo