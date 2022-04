The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Célébrez Pâques avec un fanmod signé Waikuteru

En ce jour de Pâques, le moddeur Waikuteru qui se voue une admiration pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild vient de dévoiler son mode dédié à cet événement culturel. Dénommé The Easter Egg Hunt, ce mod non-officiel vous permet donc de vous lancer dans une grande chasse aux oeuf de Pâques, le tout affublé d'un magnifique costume de lapin. La vidéo est disponible ci-dessous, et pour les plus curieux, le mod est disponible dans le descriptif de la vidéo.

Link et Linkle doivent se rendre à l'endroit indiqué sur leur carte dans leur tablette Sheikah. Lorsqu'ils atteignent cet endroit, ils sont transformés en lapins par un dieu inconnu. Ce dieu cherche à s'amuser et veut observer les deux personnages à la recherche d'œufs de Pâques. Cependant, ce dieu promet également des récompenses uniques...

Il y a 30 œufs de Pâques au total et vous pouvez gagner 3 récompenses uniques : L'épée carotte : cette étrange épée ressemble à une carotte et émet des sons amusants. Le joueur la gagnera en collectant 5 œufs de Pâques. Bouclier en forme de cœur : Un bouclier qui ressemble à un cœur et qui sent le chocolat. Le joueur le gagnera en récoltant 15 œufs de Pâques. Arc de Cupidon : Un arc élégant qui aurait appartenu à Cupidon. D'où sa couleur rose. Il dispose de munitions illimitées, mais ne peut utiliser que des flèches normales. Le joueur le gagnera en collectant 30 œufs de Pâques. Le mod est disponible gratuitement dès maintenant et prend en charge les versions Wii U et Switch du jeu. Joyeuses Pâques ! Meilleures salutations

Waikuteru

Source : Youtube