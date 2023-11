Zelda : A Link Between Worlds fête ses 10 ans

Relecture et suite d'A Link to the Past, révolution avant la révolution Breath of the Wild, The Legend of Zelda : A Link Between Worlds fête aujourd'hui ses 10 ans. Sorti en effet le 22 novembre 2013 chez nous les Européens, ce Zelda atypique fait partie des moins connus alors même qu'il est l'un des meilleurs opus de la saga. Proposant du contenu à la pelle, une utilisation innovante de la 3D de la Nintendo 3DS, un système de donjon libre et une mécanique de transformation en peinture des plus originales, cet A Link Between Worlds concentre en lui toutes les qualités d'un excellent opus de la saga tout en amorçant une révolution de sa formule en douceur.

Cumulant à plus de 4,26 millions de ventes, ce Zelda est le quatorzième jeu le plus vendu de la Nintendo 3DS et possède l'un des scores Metacritic les plus élevé de la saga avec un très joli 91/100, ce qui le place en troisième position des meilleurs jeux de la Nintendo 3DS selon Metacritic.

Quels sont vos meilleurs souvenirs en compagnie de ce The Legend of Zelda : A Link Between Worlds ?