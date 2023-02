Zapling Bygone - Un metroidvania tentaculaire annoncé sur Nintendo Switch

JanduSoft et le développeur 9FingerGames s'associent pour présenter Zapling Bygone, un nouveau metroidvania. Attendu pour le 9 mars 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif accompagné d'un trailer de présentation.

Explorez un monde vaste, dangereux et interconnecté avec pour seule compagnie vous et vos crânes. Découvrez chaque biome du monde en collectant les crânes des personnes qui y ont vécu.

Explore et conquiert 6 biomes, chacun avec ses propres ennemis, ses propres boss et sa propre histoire. En portant les crânes de vos ennemis, vous aurez accès à leur mémoire et débloquerez des bandes dessinées représentant les événements majeurs de leur vie. Les crânes vous parleront même tout au long de votre aventure.

Caractéristiques :