Z-Warp - Un shooter vertical bien rétro débarque sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de shooter vertical en ce moment, pensez à jeter un coup d'œil sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nouveau titre proposé par eastasiasoft, Z-Warp sort officiellement ce mercredi 6 avril au prix de 6,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

En l'an 21XX, un vaisseau capable de déformer l'espace-temps a été construit et lancé, mais il s'est perdu dans les profondeurs inconnues de l'espace lors de son voyage inaugural. Un jour, un signal de détresse est reçu, et c'est à vous, en tant que pilote le plus accompli de la Z-Division, qu'est confiée la lourde tâche de retrouver ce vaisseau expérimental et de récupérer sa boîte noire. Cette mission vous entraînera dans un royaume infernal où vous devrez survivre à des vagues d'ennemis diaboliques pour espérer revenir vivant et victorieux !

Z-Warp est un shoot'em up vertical intense au style pixel art rétro dont l'action frénétique s'inspire des jeux d'arcade d'autrefois. Les blasters, les bombes et la super-arme TUEUSE dont vous êtes équipé y sont vos seuls alliés. Éliminez les ennemis démoniaques qui tentent de détruire votre vaisseau en lançant des salves infernales, et renversez le cours de la bataille en chargeant votre super-arme TUEUSE capable d'anéantir instantanément tout ce qui vous entoure ! Affrontez d'énormes et abominables boss, et visez les meilleurs scores en mode Histoire ou Illimité.

Caractéristiques :