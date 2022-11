Yum Yum Cookstar - Les fourneaux reprennent du service sur Nintendo Switch

Après Cooking Mama, les apprentis cuisiniers vont pouvoir remettre leur tablier virtuel avec la sortie ce 11 novembre de Yum Yum Cookstar. Disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous qui devrait vous mettre l'eau à la bouche.

Dans Yum Yum Cookstar, les apprentis cuisiniers devront préparer, frire, hacher, cuire et garnir plus de 70 recettes dans un concours de cuisine organisé par la cheffe Yum Yum !

Artiste gastronome et fan de nourriture de licorne, le menu de la cheffe Yum Yum contient des plats originaux et leurs déclinaisons végétariennes, comme les gaufres arc-en-ciel, les smoothies licorne, les sushis burritos et les gâteaux à étages au pain perdu. Trois juges, Amrobisa, Brasil et Max, seront chargés de noter vos créations et useront de tournures humoristiques écrites par les auteurs du magazine National Lampoon.

Testez vos talents dans de multiples modes de jeu et via quatre niveaux de difficulté. Des défis quotidiens et des tournois sur invitation organisés par les juges vous permettront de déverrouiller de nombreux éléments vous permettant de personnaliser votre cuisine ainsi que les appareils qui la composent.

Yum Yum Cookstar comprend également une bande sonore originale très rythmée, produite par Nile Rodgers, producteur de Madonna, David Bowie et Chic.

Caractéristiques :