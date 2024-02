Yu-Gi-Oh! Early Days Collection nous offre un retour dans le passé sur Nintendo Switch

Si ceux nés dans les années 90 ont su profiter pleinement de la franchise Yu-Gi-Oh! que ce soit avec l'animé ou le jeu de cartes, on a également eu l'occasion d'avoir quelques jeux vidéos plus ou moins réussis. Et pourtant, de nombreux titres ne sont pas sortis en-dehors du Japon à l'époque. A l'occasion du Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY qui s'est déroulé au Japon, Konami vient de révéler la sortie prochaine de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sur PC et Nintendo Switch. Cette compilation numérique permettra aux joueurs de (re)découvrir les premiers titres de la licence. Si nous n'avons pas encore l'ensemble des titres qui composeront cette compilation, nous savons que Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists sera de la partie.

Révélé lors de l’événement spécial « Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY » à Tokyo au Japon, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection est un nouveau titre numérique en développement, qui célèbre le 25eanniversaire du Jeu de Cartes Yu-Gi-Oh!. Prévu pour Nintendo Switch™ et Steam®, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection rassemble les tout premiers jeux Yu-Gi-Oh!. La collection comprendra des titres inédits en Occident. Un jeu est déjà confirmé : Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, lancé en 2000 sur Game Boy Color – un titre qui était alors sorti uniquement au Japon. Davantage d’informations seront annoncées ultérieurement.