Ys X: Proud Nordics est disponible sur Nintendo Switch 2

Version améliorée de YS X: Nordics sorti en octobre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Ys X: Proud Nordics vous propose de (ré)incarner Adol et Karja à travers Obelia Gulf dans des conditions optimales. Mais en plus d'une amélioration des performances, un scénario additionnel est également proposé aux joueurs qui auraient déjà fait l'aventure initiale. Disponible depuis le 20 février , nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. À noter qu'une édition physique du jeu est également proposée par Microids en France (au format Game Key).

Debout, fiers et prêts pour une nouvelle aventure dans Ys X: Proud Nordics ! Revivez le voyage inoubliable de Adol et Karja à travers Obelia Gulf, sublimé par de nouvelles améliorations de confort de jeu, puis découvrez le scénario inédit centré sur Öland Island et les mystérieux nouveaux venus Canute et Astrid. Et lorsque vous serez prêts, mesurez-vous au redoutable donjon chronométré de Muspelheim, où chaque seconde compte. Votre prochaine grande aventure commence ici !