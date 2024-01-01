Ys X: Proud Nordics attendu pour fin février sur Nintendo Switch 2

Version améliorée de YS X: Nordics déjà sorti en octobre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Ys X: Proud Nordics s'apprête à faire son retour sur Nintendo Switch 2, profitant au passage des améliorations techniques de ce nouveau support. NIS America a ainsi confirmé que le titre sera disponible à partir du 20 février sur Nintendo Switch 2, et qu'une version PS5 était également au programme. Aucune information en revanche quant à un éventuel patch (gratuit ou payant) pour les possesseurs de la version Nintendo Switch.

Édition définitive de ce titre acclamé par la critique de la série Ys, Ys X: Proud Nordics offre tous les combats rapides et le récit captivant de la version originale, avec de nouveaux mécanismes, un donjon très difficile et un tout nouveau scénario intégré de manière transparente dans le jeu.

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol et le fier Norman Karja se retrouvent liés par les chaînes de Mana et la menace imminente d'une horde immortelle. Montez à bord de votre navire, le Sandras, rassemblez un équipage fidèle d'amis et d'alliés, et affrontez les Greigr pour protéger le golfe d'Obelia dans ce voyage inoubliable !

Découvrez une nouvelle histoire centrée sur l'île d'Öland et les mystérieux nouveaux venus Canute et Astrid. Ensuite, relevez le défi dans le donjon tortueux et chronométré de Muspelheim, où chaque seconde compte. L'aventure vous attend !

Caractéristiques principales :