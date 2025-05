Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga annoncé sur Nintendo Switch

C'est une alliance improbable, et pourtant, les licences YS et The Legend of Heroes ont bien partagé un jeu en commun en 2010 sur PSP, connu sous le nom de Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga. Jamais sorti de l'archipel japonais, il avait été annoncé en fin d'année 2024 pour une sortie sur Nintendo Switch, sans plus de précisions à l'époque. Aujourd'hui, un nouveau trailer vient d'être publié, avec une nouvelle fenêtre de sortie, désormais calée au courant de l'été 2025 .

L'action trépidante qui a fait la renommée d'Ys SEVEN est de retour, meilleure que jamais ! Grâce à la possibilité de sauter, qui ajoute une nouvelle dimension de vitesse et de stratégie, vous survolerez de vastes champs de bataille tout en déclenchant des combos palpitants qui propulseront votre expérience à un niveau supérieur. Les personnages familiers de la série Trails in the Sky démontrent leur maîtrise de divers arts, délivrant des attaques familières et dynamiques que vous ne retrouverez que dans ce titre !

Donner vie à l'histoire grâce au doublage intégral ! Avec un casting exceptionnel de doubleurs issus des séries Ys et Trails, chaque scène prend vie grâce à un doublage intégral. Leurs performances percutantes rehaussent le suspense des combats et des cinématiques. En plus des personnages jouables, de nombreux personnages appréciés des fans, issus de différents titres, vous rejoignent en tant que personnages de soutien ! Ces alliés vous apporteront un soutien précieux lors des combats acharnés, vous aidant à remporter la victoire. Laissez-vous guider par leurs conseils ! Principales caractéristiques Magnifiques graphismes remasterisés pour un affichage en HD

Introduction au multijoueur local et en ligne

Inclut les doublages anglais d'un casting familier des séries Ys et Trails

Une vaste collection de fonds d'écran et de bandes sonores de divers titres Falcom à débloquer