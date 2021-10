Youtubers Life 2 - Devenez la star de Youtube dès à présent sur Nintendo Switch

La vie fantasmée de Youtuber vous attend sur Nintendo Switch. Enfin disponible sur l'eShop, Youtubers Life 2 vous propose comme son nom l'indique d'incarner un jeu Youtuber et de grimper les échelons afin de devenir une des stars de la plateforme. Proposé au prix de 39,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

DEVENEZ LE CRÉATEUR DE TENDANCES AVEC VOS VIDÉOS !

Créez votre propre chaîne et décidez quel est le meilleur contenu à couvrir : jeux vidéo tendance, streamings improvisés, critiques professionnelles... Ou bien tous !

Collectez des cartes pour créer le meilleur contenu et choisissez la réaction la plus appropriée pour chaque vidéo et chaque situation.

Enregistrez, montez et publiez des vidéos de haute qualité pour obtenir vos premiers abonnés et vos premières vues, et gagnez de l'argent en un rien de temps.

EXPLOREZ NEWTUBE CITY !

Découvrez tous les coins de la ville ! Enregistrez des vidéos en chemin ou postez des photos sur Instalife, capturez les tendances populaires. Enquêtez sur chaque lieu pour découvrir des zones secrètes, des personnages emblématiques et de nouvelles missions pour gagner des prix exclusifs pour vos vidéos.

Grâce aux trois quartiers principaux : le Centre-Ville, l'Hôtel de ville et le Port, vous aurez de nombreux endroits à explorer : des magasins, un cinéma, une salle de sport et même une discothèque. Trouvez de nouveaux sujets dans chaque endroit pour créer du contenu incroyable !

FAITES GRANDIR VOTRE CHAÎNE ET RENCONTREZ VOS FANS !

Améliorez votre installation et identifiez les sujets tendances pour produire des vidéos virales. Joignez vos forces à de puissants alliés, accédez à des événements VIP uniques, dévoilez des exclusivités mondiales et élargissez votre présence sur les réseaux sociaux pour continuer à grimper en haut du classement !

COLLABOREZ AVEC DE CÉLÈBRES CRÉATEURS DE CONTENU !

Interagissez avec la communauté pour vous faire de nouveaux amis et tisser des relations avec eux. Trouvez votre âme sœur sur votre chemin vers la célébrité. Rencontrez des youtubers populaires et aidez-les à recevoir de nouveaux objets, cartes et compétences !

PERSONNALISEZ ABSOLUMENT TOUT, DE VOTRE MAISON À VOUS-MÊME !

Concevez chaque aspect de votre personnage et de votre maison en achetant toutes sortes de vêtements, d'objets, de meubles, d'accessoires et bien plus encore. Agrandissez votre appartement et exprimez-vous pleinement avec plus de personnalisation que jamais !

Une toute nouvelle façon de jouer vous attend ! Nouvelles chaînes sur les réseaux sociaux, nouveaux lieux, nouveaux contenus, nouvelles options de personnalisation, nouvelles fonctionnalités, nouvelles quêtes...

Restez à l'écoute pour savoir quel contenu fonctionne le mieux sur chaque réseau social !