Youtubers Life 2 dévoile son gameplay dans une longue vidéo

Pour la première fois, Raiser Games et UPLAY Online ont dévoilé le gameplay de leur prochaine simulation de vie ultime, Youtubers Life 2. Dans une vidéo de 8 minutes, tout est présenté, des options de personnalisation étendues du jeu - de la création du personnage à la décoration de sa chambre - en passant par les activités qui peuplent votre nouvelle maison, NewTube City. La présentation met également en lumière la façon dont les vidéos que diffuse le créateur de contenu sont assemblées dans le jeu. Et pourtant, ce n'est qu'un premier aperçu du gameplay. Youtubers Life 2 sera lancé sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch plus tard cette année, et la vidéo d'aujourd'hui n'offre qu'un petit aperçu de ce qui est à venir. La vidéo présente : Un coup d'œil sur le vaste outil de création de personnage, qui permet aux joueurs de ressembler à qui ils veulent et d'être qui ils veulent, toutes options ouvertes.

Un coup d'œil sur les options de décoration qui vous permettent de personnaliser complètement votre pad.

Un regard sur la ville qui vous servira de base dans Youtubers Life 2, ainsi que sur votre connexion aux nouvelles tendances, parfaites pour un contenu captivant.

Les magasins et les lieux de divertissement que vous pourrez visiter, ainsi que la multitude de PNJ avec lesquels vous pourrez interagir pour façonner votre histoire.

Le processus de création de contenu qui fera de vous une superstar de YouTube.

Un aperçu de votre drone mignon et personnalisable, qui suit votre progression et enregistre des vidéos pour votre contenu au fur et à mesure.

Le système de classement de Youtubers Life 2, qui suit votre ascension. Cette toute nouvelle vidéo de gameplay fait suite à la diffusion sur Internet de la dernière bande-annonce du jeu, qui dévoilait pour la première fois NewTube City, qui représente la première fois que la série permet aux joueurs de sortir de leur chambre. NewTube City est une ville vivante, où différentes opportunités se présentent chaque jour, et qui sert à la fois de terrain de jeu pour des activités amusantes et de base pour déclencher la création de contenu.