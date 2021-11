Youtuber's Life 2 - Le guide pour devenir la plus grande star du web sortira en version physique au printemps 2022

Parfait petit guide (ou pas ?) de comment devenir la star de demain sur la célèbre plateforme Youtube, le jeu vidéo Youtuber's Life 2 est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 19 octobre dernier. Mais un nouveau partenariat trouvé entre Maximum Games, Raiser Games et Just For Games va permettre la sortie du titre en version physique sur Nintendo Switch et consoles concurrentes durant le printemps 2022 . Une occasion idéale de découvrir ce jeu si vous êtes habituellement réfractaire au tout dématérialisé.

À propos de Youtuber's Life 2 : Devenez le meilleur youtubeur du monde ! Collaborez avec des stars légendaires, explorez la ville de la célébrité, découvrez des histoires secrètes et suivez les tendances pour créer des contenus viraux. Plongez dans la vie d'une superstar en devenir : la gloire, la fortune et les fans vous attendent ! Fondez votre propre chaîne et décidez du type de contenus dans lequel vous allez vous spécialiser : jeux vidéo en vogue, streaming improvisé, tests professionnels... Ou bien tous à la fois ! Rencontrez PewDiePie, Rubius, InoxTag, GermanLetsPlay, Crainer, WillyRex, LaurenzSide et bien plus pour partager des aventures et obtenir des récompenses exclusives vous permettant de booster votre chaîne. Collaborez avec les plus grands créateurs et devenez célèbre ! Caractéristiques principales : Devenez le meilleur youtubeur !

Enregistrez, montez et publiez des vidéos de haute qualité pour obtenir vos premières vues et premiers abonnés, et faites vous de l'argent en un rien de temps.

Avec trois quartiers principaux, Centre-ville, Hôtel de Ville et Port, vous avez une myriade d'endroits à découvrir : boutiques, cinéma, salle de sport, et même une discothèque ! Trouvez des sujets en vogue dans chaque endroit pour créer des contenus incroyables !

Améliorez votre installation et identifiez les sujets idéaux pour créer des vidéos virales. Unissez vos forces avec vos alliés, obtenez un accès à des événements VIP uniques, révélez à vos fans des exclusivités mondiales et étendez votre présence sur les réseaux sociaux pour grimper toujours plus haut !

Interagissez avec la communauté pour vous faire de nouvelles relations et de nouveaux amis. Trouvez votre âme sœur sur le chemin de la gloire. Rencontrez des youtubeurs populaires et aidez-les pour recevoir de nouveaux objets, cartes et compétences !

Concevez chaque aspect de votre personnage et de votre chez vous, en achetant des vêtements, des objets, des meubles, des accessoires et bien d'autres choses. Puis déménagez dans un endroit plus grand, et exprimez-vous avec la foule d'options de personnalisation disponibles !