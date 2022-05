You Suck at Parking - Le jeu de course qui vous demande de vous arrêter bientôt sur Nintendo Switch

Si le simple fait de devoir faire un créneau pour vous garer vous angoisse, voici un petit titre qui risque de vous décomplexer. Développé par Happy Volcano, You Suck At Parking vous propose de vous lancer dans des courses rocambolesques dont le but consiste à vous garer sans vous faire éjecter par vos adversaires. Attendu dans le courant 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans You Suck at Parking, les joueurs devront : Traverser à toute vitesse les étapes en franchissant de nombreux obstacles avant d'atteindre les places de parking désignées, tout en gardant leur calme et leur sang-froid.

Débloquer des clés de voiture et des jetons de parking avec leurs compétences de stationnement pour ouvrir de nouvelles voitures et jetons de parking qui servent de nouvelles options de personnalisation pour pimper votre voiture avec.

Montez dans les classements mondiaux et prouvez à vos amis que vous avez vraiment le pouvoir d'arrêter. Peut-être pas le monde, mais une voiture, au moins.

Faites l'expérience d'un jeu en constante évolution, où de nouvelles voitures, de nouveaux biomes, de nouvelles pistes et de nouvelles options de personnalisation sont régulièrement ajoutés à la liste.