Yooka-Replaylee s'offre une démo sur Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 9 octobre sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, et en version physique à partir du 18 décembre 2025 , Yooka-Replaylee est la version revisitée de Yooka-Laylee, censée gommée les défauts du jeu phénomène financé via Kickstarter, et qui promettait une ambiance rétro de l'époque Banjo-Kazooie. Si comme votre serviteur vous attendez impatiemment votre version physique pour (re)découvrir le jeu de Playtonic, le studio vient de mettre en ligne une démo sur l'eShop, accessible dès à présent.

Yooka-Replaylee est la version définitive remastérisée et améliorée de la vedette des collectathons de plateformes en 3D indés, Yooka-Laylee (2017). Des défis repensés et d’autres bien connus vous attendent dans de magnifiques et vastes mondes ouverts. Retrouvez le duo iconique de Yooka (le vert) et Laylee (la violette) tout en écoutant une bande-son orchestrale fantastique. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y avait une carte, maintenant ? Et une nouvelle monnaie qui brille ? Et des tonnes d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi éblouissant par ses mouvements, son look ou ses sons !

L’enflure capitaliste de toujours, Capital B, cherche à voler tous les livres du monde pour en faire du fric à foison. MAIS le livre le plus puissant de l’univers se trouve juste sous son nez crochu dans la Crique de l’épave, là où vivent nos deux aventuriers, Yooka et Laylee ! Après avoir été témoins du vol de leur précieux livre, les deux acolytes sont entraînés dans une aventure déjantée à travers des mondes fantastiques et inventifs, remplis de personnages hauts en couleur et de superbes objets à collecter.

Pourrez-vous trouver toutes les pagines magiques de leur livre et sauver la situation ?