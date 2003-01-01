Yooka-Replaylee - Les 60 FPS enfin atteints avec la dernière màj du jeu sur Nintendo Switch 2

(Re)sorti en octobre dernier sur Nintendo Switch 2, Yooka-Replaylee avait fait grincer des dents les joueurs Nintendo Switch 2, notamment à cause de l'absence des 60 FPS sur cette version améliorée. Playtonic et PM Studios corrigent enfin le tir en ayant sortie une nouvelle mise à jour du jeu, permettant enfin de proposer le plateformer en 60 FPS. Pour accompagner cette bonne nouvelle, le titre est actuellement en promotion sur l'eShop au prix de 23,19€ au lieu de 28,99€.

Suite à l'accueil enthousiaste de notre communauté, l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour offrir une expérience plus fluide et plus réactive de ce jeu de plateforme 3D en monde ouvert épique. Bien que le jeu ait été salué dès sa sortie pour sa grande fidélité visuelle, nous avons entendu les demandes en faveur d'une expérience à fréquence d'images élevée et sommes ravis de proposer à nos fans un mode 60 images par seconde d'une fluidité exceptionnelle.

Après la mise à jour, Yooka-Replaylee fonctionnera désormais en mode Performance par défaut, permettant aux joueurs de plonger directement dans l'action à 60 images par seconde. Pour ceux qui préfèrent une image de meilleure qualité à un taux de rafraîchissement élevé, nous avons ajouté un « mode Fidélité » dans le menu des options. En sélectionnant cette option, le taux de rafraîchissement sera verrouillé à 30 images par seconde, mais la qualité graphique sera améliorée, garantissant ainsi un rendu optimal du monde du jeu pour les joueurs qui privilégient avant tout la netteté visuelle.