Yomawari: Lost in the Dark - La licence horrifique de Nippon Ichi Software s'offre un nouvel épisode

Elle nous a fait vibrer sur PSVita et sur Nintendo Switch avec une compilation, mais aujourd'hui la licence Yomawari de NIppon Ichi Software vient de confirmer la sortie d'un nouvel opus baptisé Yomawari: Lost in the Dark. Attendu pour l'automne prochain sur Nintendo Switch et PS4, le jeu d'horreur aura également le droit à une version physique sur les deux supports.

Un autre chapitre de la série d'horreur atmosphérique de Nippon Ichi Software est sorti de l'ombre avec une nouvelle histoire qui se déroule dans un monde effroyablement familier ! Pour briser la malédiction qui pèse sur elle, une jeune fille doit s'aventurer la nuit dans les rues hantées de sa ville à la recherche de ses souvenirs perdus tout en évitant les esprits tordus qui se cachent dans l'obscurité.

Source : Nisamerica