Yatch Club Games dévoile Shovel Knight Pocket Dungeon

A l'occasion du Yatch Club Games Presents s'étant tenu ce jour, le développeur éponyme nous a présenté pour la première fois, en collaboration avec Vine leur toute nouvelle production dénommée Shovel Knight Pocket Dungeon. Arborant un look rétro atypique, le titre est un mélange des genres puzzle et aventure qui risque d'en surprendre plus d'un. Pour plus d'informations, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel ainsi qu'un premier trailer. A noter qu'aucune date de sortie ni plateformes n'ont encore été confirmées à l'heure actuelle.

Plongez avec Shovel Knight dans les profondeurs de Pocket Dunjeon dans un puzzle-aventure bourré d'action comme aucun autre ! Rejoignez votre mystérieux guide, Puzzle Knight, alors que vous pelletez des dizaines d'ennemis, vous procurez de nouveaux équipements et combattez des boss familiers et nouveaux. Explorez une histoire aux rebondissements sans fin, incarnez vos héros préférés et défiez un ami dans un face-à-face au rythme effréné dans Shovel Knight Pocket Dungeon ! Caractéristiques Entrez dans un monde de jeux mêlant puzzle à blocs tombants et dungeon-crawling ! Un tout genre hybride qui n'a jamais été vu auparavant.

Rencontrez des ennemis pour les combattre et infligez des dommages dans un système de combat unique. Regroupez vos ennemis pour des attaques en chaîne massives tout en vous emparant de clés, de power-ups et de potions pour vous refaire une santé !

Un nouveau style visuel audacieux complète une nouvelle histoire. Apprenez-en plus sur votre ami Puzzle Knight en tentant de vous échapper du mystérieux Pocket Dungeon. Le récit et l'humour caractéristiques de Shovel Knight sont à l'honneur !

Prenez le contrôle de plus de 10 de vos héros préférés de l'univers de Shovel Knight, chacun ayant un pouvoir et un style de jeu unique.

Equipez-vous à la volée d'un trésor d'objets et d'équipements. Mélangez et assortissez votre équipement pour vous préparer à toute rencontre.

Jouez de différentes manières avec le mode Histoire, le mode Compétition à 2 joueurs dans le mode Combat, et bien plus encore.

Une autre bande-son incomparable dans un nouveau style par l'étonnant virtuose Jake Kaufman !