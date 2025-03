Yasha: Legends of the Demon Blade aura le droit à sa version physique cet été sur Nintendo Switch

Nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises de la sortie de Yasha: Legends of the Demon Blade, mélange d'Action-RPG et de Roguelike, pour le 24 avril sur l'eShop de la Nintendo Switch. Mais nous avons également appris que Game Source Entertainment, le développeur 7QUARK et Maximum Entertainment ont signé un partenariat pour proposer le titre en version physique sur Nintendo Switch et PS5 dès le 18 juillet prochain dans toutes les boutiques de l'Hexagone.

Situé à l'époque d'Edo, dans un royaume à l'ambiance japonaise authentique, nos héros - un ninja immortel, une faucheuse infernale et un samouraï yokai - vont s'engager dans des attaques combinées sans faille contre des adversaires démoniaques implacables, à la recherche d'un chemin pour retrouver la paix.

Une édition physique Deluxe sera également disponible à la même date sur ces consoles, comprenant en plus du jeu en édition physique un artbook à reliure souple, 3 cartes illustrée des personnages du jeu, un poster avec l'illustration principale du jeu et un code numérique pour l'OST et les singles, le tout rangé dans une boite de collection.