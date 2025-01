Yasha: Legends of the Demon Blade - Le Japon Féodal s'invite sur Nintendo Switch

Mélange d'Action-RPG et de Roguelike se déroulant dans un Japon féodal, Yasha: Legends of the Demon Blade revient faire parler de lui en ce début d'année. Initialement attendu en 2024, le titre n'avait pas donné signe de vie jusqu'à présent. En plus d'un nouveau trailer à découvrir ci-dessous, Game Source Entertainment vient également de confirmer que Yasha: Legends of the Demon Blade sera disponible dès le 24 avril 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Yasha : Legends of the Demon Blade est un RPG d'action rougélite avec trois protagonistes que les joueurs peuvent choisir pour vivre leurs propres histoires, chacun avec des armes et des modes d'attaque différents pour apporter des expériences différentes au joueur. Choisissez la combinaison d'armes qui convient le mieux à votre style de jeu et trouvez la vérité dans le cercle de la vie et de la mort. Chaque arme possède des caractéristiques et des effets différents. Au fur et à mesure que le jeu progresse, de nouvelles armes peuvent être débloquées en collectant des matériaux. De plus, chaque arme utilisée peut être améliorée avec différents effets en collectant des "orbes d'âme". Certains de ces "orbes d'âme" peuvent même déclencher un effet de synergie entre les deux armes portées, ce qui oblige les joueurs à bien choisir leurs "orbes d'âme" au cours du jeu.