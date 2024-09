Yars Rising - Entrez dans le terrier du lapin avec ce nouveau trailer

Atari et WayForward sont de sortie en ce début de mois de septembre avec leur nouveau Metroidvania dénommé Yars Rising. Les deux studios nous proposent ainsi de découvrir un tout nouveau trailer mettant en avant les personnages, le choix de l'esthétique du jeu et d'autres éléments que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Yars Rising est attendu pour le 10 septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Le célèbre studio de développement WayForward Technologies, Inc. (Shantae, River City Girls, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp) présente Yars Rising, un jeu d'action et d'aventure en 2D qui explore l'un des titres classiques les plus riches et les plus connus d'Atari.

Entre les mains expérimentées de WayForward, la franchise Yars devient un vaste mystère résolu par le biais d'un jeu de plateformes en 2D. Prenez le contrôle de la jeune hackeuse Emi Kimura, engagée par un mystérieux mécène pour infiltrer la sombre corporation QoTech. Courez, sautez, faufilez-vous et piratez votre chemin à travers les défis que vous aurez à relever pour découvrir un secret complexe entouré d'intrigues.

Emi gagne en puissance tout au long de son aventure, ce qui lui permet de revenir sur ses pas et d'atteindre des zones secrètes jusqu'alors inaccessibles. L'évolution de ses compétences en piratage est essentielle pour résoudre des mini-jeux stimulants qui font référence au gameplay innovant de Yars' Revenge, un titre de l'Atari 2600.

Plus Emi s'aventure dans les installations de QoTech, plus le mystère de science-fiction prend de l'ampleur. Des pirates informatiques alliés hauts en couleur aident Emi à découvrir son lien avec une race extraterrestre lointaine et à débloquer des pouvoirs qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.

Yars Rising célèbre la franchise Yars dans le style distinct de WayForward : art animé, humour, mécanique de jeu rétro et virtuosité narrative.