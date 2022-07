Yars: Recharged - Le titre le plus vendu de l'Atari 2600 revient cette année sur Nintendo Switch

Le studio Atari continue dans sa lancée sa nouvelle série de jeux Recharged, censée redonner un coup de jeux à plusieurs de ses licences cultes, avec l'annonce du titre Yars: Recharged. Version 2022 du shoot'em up le plus vendu de l'histoire sur Atari 2600, cette nouvelle version sera officiellement disponible dans le courant de l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Yars : Recharged propulse les joueurs au centre d'une attaque audacieuse contre la planète mère ennemie, gardée par des ruches mécaniques qui tirent des canons mortels et émettent des volées de missiles tourbillonnants. Trouvez des poches de sécurité parmi la grêle de tirs entrants, puis lancez-vous dans des incursions audacieuses pour ébranler les défenses de l'ennemi. Rassemblez suffisamment d'énergie en détruisant les boucliers de l'ennemi pour alimenter le canon Zorlon massivement destructeur, qui envoie des décharges d'énergie cosmique et anéantit les ennemis. Yars : Recharged met les joueurs au défi de rester attentifs aux signaux visuels et sonores qui annoncent un danger imminent, et de maîtriser les commandes de vol tout en naviguant dans des niveaux de plus en plus complexes.