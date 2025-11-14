Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 disponibles sur Nintendo Switch 2

Les Yakuzas sont de sortie sur Nintendo Switch 2, et ils ne sont pas là pour plaisanter ! SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio viennent en effet de sortir officiellement les versions Nintendo Switch 2 de Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2. Pour la première fois, les deux titres proposent les textes du jeu en français entre-autres. Et pour ceux aimant les cartouches (même vides...) les deux opus seront proposés respectivement à 29,99€ en versions physiques Game Key à partir du 8 décembre 2025 .

La version numérique standard de chaque jeu est disponible sur le Nintendo eShop au prix de 29,99 €, ou en pack à 49,99 €. De plus, la version boîte standard du jeu est disponible au prix de 29,99 €.

Yakuza Kiwami est le remake extrême du jeu qui a lancé la série il y a près de 20 ans. Incarnez Kazuma Kiryu, un ancien yakuza, et démêlez un complot à 10 milliards de yens dans le quartier rouge de Tokyo, armé de vos poings et de votre détermination inébranlable.

Dans Yakuza Kiwami 2, Kazuma Kiryu, le Dragon de Dojima, revient pour affronter Ryuji Goda, le Dragon du Kansai lors de cette guerre totale qui oppose les clans yakuzas rivaux dans la suite de Yakuza Kiwami.