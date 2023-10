Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains - Le RPG Chinois s'invite sur Nintendo Switch

Dans la vie, il n'y a pas que le J-RPG ! La Chine est à l'honneur ce jour avec l'annonce de Xuan Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains sur Nintendo Switch et PC. Attendu pour le 8 décembre au prix de 14,99€, le titre sera édité par eastasiasoft et proposera des sous-titres en chinois, japonais et en anglais.

Xuan Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains est un jeu de rôle traditionnel avec des combats au tour par tour et des sprites en 2D magnifiquement illustrés, qui s'inspire des mythologies et de l'histoire de l'Orient et de l'Occident. Dans la peau du chevalier franc Septem, les joueurs doivent recruter un groupe diversifié de personnages issus de terres disparates afin d'unir les ennemis potentiels contre une menace commune. Grâce à un pot spécial de fusion des esprits, il est possible de capturer et de fusionner des ennemis pour en faire de nouveaux objets ou créatures qui aideront le joueur dans son périple à travers le monde.