Xuan Yuan Sword 7 sortira fin mai sur Nintendo Switch

Inspiré par les légendes et la mythologie chinoise, la licence Xuan Yuan revient en 2024 sur Nintendo Switch avec le portage de Xuan Yuan Sword 7. Eastasiasoft vient de confirmer que le titre sera finalement disponible à partir du 30 mai sur l'eShop de la Nintendo Switch, et que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur la boutique en ligne.

Xuan Yuan Sword 7 est un RPG d'action mêlant combats frénétiques en temps réel, graphismes en 3D et narration cinématographique. Le jeu célèbre les paysages, la civilisation et la culture de la Chine ancienne, imprégnée du mystère de ses propres légendes, tout en proposant des conceptions technologiques anachroniques. Il s'agit d'un monde à la fois familier et mystérieux, où la science et la spiritualité s'entremêlent, et qui ne demande qu'à être exploré.

Vous incarnez Taishi Zhao qui, armé de son épée, se bat pour protéger sa famille et découvrir la vérité sur un fléau qui menace toute la Chine. Fortement ancré dans l'histoire et la mythologie chinoises, Xuan Yuan Sword 7 se déroule dans un royaume fantastique et chaotique sous le règne d'une nouvelle dynastie Xin.

Vers la fin du règne des Han occidentaux, le puissant Premier ministre chinois évince l'empereur, promettant une ère de paix et de prospérité. Mais dix ans plus tard, cette promesse n'a pas été tenue. Au lieu de cela, une décennie de guerre et de famine a ruiné la Chine, et son salut semble être entre les mains d'un combattant mohiste qui a pris le contrôle d'un parchemin légendaire, l'Elysium Scroll. Les Mohistes, passionnés par la science, retrouveront-ils leur grandeur d'antan ou sombreront-ils dans l'oubli ?

Caractéristiques :