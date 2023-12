Xuan Yuan Sword 7 annoncé sur Nintendo Switch pour 2024

Inspiré par les légendes et la mythologie chinoise, la licence Xuan Yuan revient en 2024 sur Nintendo Switch avec le portage de Xuan Yuan Sword 7. C'est eastasiasoft qui vient d'annoncer cette information, en partenariat avec Softstar Entertainment Inc. et le développeur original DOMO Studio. Le titre sortira dans le courant de l'année 2024 , et proposera divers sous-titres, français inclus.

Xuan Yuan Sword 7 est un jeu de rôle d'action avec des combats frénétiques en temps réel, une présentation viscérale en 3D et une riche narration cinématographique. C'est une célébration des paysages, de la civilisation et de la culture de la Chine ancienne, imprégnée de la mystique de ses propres légendes en contraste frappant avec des conceptions technologiques anachroniques. C'est un monde à la fois familier et mystérieux, à la fois scientifique et spirituel, qui ne demande qu'à être exploré.

Incarnez Taishi Zhao, un épéiste calme et fiable, alors qu'il se bat pour protéger sa famille et découvrir la vérité sur un fléau qui menace toute la Chine. Avec une histoire profondément enracinée dans l'histoire et la mythologie de la Chine ancienne, Xuan Yuan Sword 7 réimagine les deux comme un royaume fantastique et chaotique sous la gouvernance d'une nouvelle dynastie Xin.

Vers la fin de la domination des Han occidentaux, le puissant premier ministre de la Chine a remplacé son empereur, promettant une ère de paix et de prospérité. Mais dix ans plus tard, cette promesse n'a jamais été tenue. Au contraire, une décennie de guerre et de famine a laissé la Chine en ruine, et son salut semble reposer entre les mains d'un épéiste mohiste qui s'empare d'un artefact légendaire appelé le Rouleau d'Elysium. Les Mohistes, en quête de science, peuvent-ils raviver leur gloire passée ou vont-ils disparaître dans les pages d'une histoire oubliée ?