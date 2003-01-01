La moddeuse chinoise XNZ dévoile sa console Ningtendo PXBOX 5, combinant Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series

Dans la catégorie des bricoleurs du numérique, la moddeuse chinoise XNZ a fait forte impression sur la Toiles ces derniers jours. S'étant spécialisée dans les modifications de consoles, elle vient de créer une "nouvelle" console. Baptisée Ningtendo PXBOX 5, cette machine contient à l’intérieur le hardware réel d’une PlayStation 5, d’une Xbox Series X et d’une Nintendo Switch 2, tout en conservant leur fonctionnalité. Elle a réorganisé les composants internes des consoles dans un boîtier sur mesure, avec un système qui permet de passer de l’une à l’autre simplement en appuyant sur un gros bouton, ce qui change aussi la couleur d’un éclairage LED selon la console active (rouge pour Nintendo, vert pour Xbox, bleu pour PlayStation).

Pour réaliser ce projet, elle n’a pas utilisé d’émulation ou de logiciels : elle a démonté physiquement les trois consoles et intégré leurs cartes mères et composants essentiels dans une structure commune. Elle s’est inspirée du design triangulaire de l’ancien Apple Mac Pro pour loger chaque système dans un arrangement compact, avec un refroidissement centralisé et une alimentation unique de 250 W. Elle a conçu un système de commutateur électronique, contrôlé par un microcontrôleur (Arduino), pour que seul un système soit alimenté et affiché à la fois. La console est ainsi bricolée à partir de composants originaux, d’un coffret personnalisé, et de solutions techniques ingénieuses pour la ventilation, l’alimentation et l’interfaçage des trois plateformes.

Un travail réellement bluffant qui, avouons-le, est bien plus satisfaisant à regarder, que de brancher un commutateur HDMI. Et le petit plus, elle a même pensé à mettre un bouton d'éjection pour pouvoir récupérer sa Nintendo Switch 2 pour y jouer en mode portable. Un travail titanesque qui force le respect, et que l'on vous laisse apprécier en vidéo.

Source : Youtube