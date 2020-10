XIII - Un nouveau trailer dévoilé, le jeu reporté à 2021 sur Nintendo Switch

On est reparti pour une nouvelle année ! Initialement prévu pour une sortie en novembre 2019, le remake du jeu XIII à destination de la Nintendo Switch et autres supports avait initialement été repoussé pour une sortie courant 2020 sans plus de précisions. Nous arrivons à la fin du mois d'octobre, et toujours pas d'informations sur le jeu, jusqu'à aujourd'hui.

Microids vient en effet de nous dévoiler un tout nouveau trailer du jeu, mettant en avant l'arsenal qui a fait le succès de ce FPS en cel-shading. Le trailer se conclut avec une information au goût amer. Si les joueurs PC, Playstation et Xbox pourront profiter du jeu dès le 10 novembre prochain, les joueurs de Nintendo Switch quant à eux devront attendre une sortie courant 2021 sans plus de précisions .