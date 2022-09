XIII - Le Remake du jeu Gamecube disponible sur Nintendo Switch

Après un accueil plus que mitigé sur consoles concurrentes en septembre 2022, XIII Remake est officiellement sorti sur Nintendo Switch ce mardi 13 septembre 2022 . Ne reste plus qu'à voir si les soucis qui ont été remontés lors de la sortie initiale du jeu ont été corrigés entretemps via les différentes mise à jour. En attendant, vous trouverez ci-dessous un trailer comprenant les images de la version Nintendo Switch.

XIII est le Remake du jeu d’action culte en vue à la 1ère personne sorti initialement en 2003. Vous incarnez "XIII”, un homme sans identité au travers d'une campagne solo aux multiples rebondissements. Inspirée de la bande-dessinée éponyme, le jeu propose un design cel-shading unique complètement réinventé. XIII donnera aussi la possibilité de se lancer dans des affrontements multijoueurs brutaux. Le pays est encore en état de choc après l’assassinat du Président Sheridan. Vous vous réveillez, amnésique et blessé, sur une plage déserte de la côte est. Les seuls indices de votre identité sont le nombre XIII, tatoué près de votre clavicule, et une clé de consigne. Bien que votre mémoire vous laisse tomber, vous découvrez que vous disposez des réflexes d’un combattant professionnel parfaitement entraîné. Vous vous mettez en route, à la recherche de votre passé, découvrant que vous avez joué un rôle dans le meurtre du Président des Etats-Unis et mettant au jour la plus effarante conspiration jamais montée dans toute l’histoire du pays. Une nouvelle direction artistique respectant l'œuvre originale et son design iconique en cel-shading.

De nombreuses références à la bande-dessinée éponyme: Onomatopées, bulles, vignettes...

Musiques et voix de la version originale.

Un scénario conspirationniste aux multiples rebondissements.

Un gameplay varié aux phases d’action, d'infiltration et d'exploration.

Une campagne solo haletante de 34 niveaux.

Un arsenal brutal de 15 armes pour retrouver la mémoire.

Des affrontements multijoueurs brutaux.

Source : Nintendo