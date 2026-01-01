Xiaomi dévoile une nouvelle gamme d’écrans gaming et une enceinte de bureau

On connaît surtout Xiaomi pour ses smartphones et ses objets connectés, mais la marque continue aussi de pousser ses pions du côté du matériel gaming. Cette fois-ci, elle vient d'annoncer l’arrivée de cinq nouveaux moniteurs et d’une enceinte de bureau, avec une idée assez simple, celle de couvrir plusieurs usages, du petit écran Full HD abordable au modèle plus ambitieux en Mini LED.

Le produit le plus intéressant de cette nouvelle gamme est probablement le Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Derrière ce nom à coucher dehors un peu long se cache un écran 27 pouces en définition 2K, avec une dalle Fast IPS et une technologie Mini LED. Xiaomi annonce un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui est idéal pour les 120 images par secondes que la Nintendo Switch 2 peut afficher. Sur le papier, c’est donc le modèle le plus solide de la sélection, aussi bien pour jouer que pour profiter d’une belle image, il est proposé à 349,99 €.

Pour ceux qui veulent surtout un écran 2K plus accessible, Xiaomi lance aussi le 2K Gaming Monitor G27Qi 2026. On reste sur du 27 pouces, avec une dalle Fast IPS, mais cette fois avec un taux de rafraîchissement de 200 Hz. En échange de l'absence de mini LED, son prix descend à 219,99 €, ce qui en fait sans doute l’un des modèles les plus faciles à envisager pour un setup PC, console ou bureau.

La marque propose également deux écrans Full HD. Le Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 reprend un format 27 pouces, avec une dalle Fast IPS, du 200 Hz, un temps de réponse de 1 ms et du HDR400, pour 169,99 €. Le Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026, plus compact avec ses 23,8 pouces, conserve lui aussi le 200 Hz et vise plutôt les petits espaces ou les bureaux déjà bien remplis. Il est annoncé à 139,99 €.

Enfin, pour ceux qui préfèrent les grands formats, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 mise sur une dalle incurvée de 34 pouces au format 21:9. Sa définition WQHD de 3440 × 1440 pixels, son taux de rafraîchissement de 180 Hz et sa courbure 1500R le destinent surtout aux joueurs PC et aux personnes qui veulent une grande surface de travail. Il est commercialisé à 329,99 €. La question de savoir ce que donnerait une session de jeux Nintendo Switch 2 sur un écran incurvé serait intéressante à creuser. Avis aux amateurs !

Xiaomi complète cette annonce avec le Desktop Speaker Pro Set, une enceinte de bureau accompagnée d’un caisson de basses sans fil. L’ensemble propose une connexion USB, Bluetooth 5.3 et jack, plusieurs modes audio, un éclairage RVB et un microphone avec annulation d’écho. Là encore, l’idée est de viser un usage assez large, entre jeu, vidéo, appels et travail au quotidien. Le kit est vendu 99,99 €.

Tous ces produits sont annoncés comme d'ores et déjà disponibles sur mi.com .

Source : Mi