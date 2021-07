Xenogunner - Détrônez un tyran sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un Run & Gun pour passer l'été tranquille sur Nintendo Switch, Clickteam et Happy Frog Games s'apprêtent à sortir Xenogunner sur la console hybride de Nintendo Switch. Proposé au prix de 12,49€ sur l'eShop, nous vous laissons retrouver ci-dessous le descriptif complet du jeu ainsi qu'un trailer de présentation.

Le pouvoir de la Xenonature ...

Durant la future année 2011, Zeta Reak, le roi doux et gentil des Xenolians, est détrôné par un tyran puissant nommé le « Xenogunner ».

Le Xenogunner est un être mystérieux aux nombreuses aptitudes effrayantes, doté d'un pouvoir connu comme la « Xenonature », une énergie puissante qui permet aux initiés d'utiliser ses nombreux pouvoirs élémentaires et non élémentaires.

Zeta a aussi reçu les pouvoirs de la Xenonature. C'est à Zeta de renverser le Xenogunner et de reprendre le trône ...

Mais le Xenogunner est-il vraiment celui qui tire les ficelles... ?

Des combats de boss intenses !

Xenogunner est un jeu de tir et de course sur plateforme intense, focalisé sur les boss et inspiré des jeux de la période des consoles 16 bits. Avec l'ajout des aspects pratiques comme la visée à la souris et les paramètres de difficulté très personnalisables, nous pensons avoir vraiment modernisé un genre de jeu classique qui a débuté il y a des dizaines d'années.

Les niveaux sont courts, les boss sont difficiles, variés et tendus. Nous vous offrons autant de vies qu'il vous faut... En effet, vous aurez besoin d'autant de vies que possible ! Est-ce que Zeta pourra vaincre le Xenogunner... ? C'est seulement vous qui pouvez le guider vers la victoire !