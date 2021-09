Xenocider s'offre une version remasterisée sur Nintendo Switch pour 2022

La licence de shoot'em up Xenocider s'invite sur Nintendo Switch et les supports concurrents dans une version remasterisée grâce à un partenariat entre 2Dream et eastasiasoft. A ttendu dans le courant de l'année 2022, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref récapitulatif du jeu.

Détruisez des mondes corrompus dans ce remaster HD !

Incarnez Xara, un cyborg originaire d'une planète lointaine transformé en arme de destruction massive ultime grâce à sa force surhumaine, sa vitesse et ses prouesses au combat dans les environnements les plus extrêmes. Foncez à travers des mondes sauvages et corrompus pour éradiquer toute vie et affrontez des boss menaçants pour réduire des civilisations entières en cendres.

Xenocider est un jeu de tir sur rail à la troisième personne inspiré des classiques de l'arcade et présenté dans un style 32 bits nostalgique ! Plongez dans la bataille, sautez, esquivez et visez des nuées d'ennemis qui tentent de mettre un terme à la mission d'extermination de Xara. Personnalisez vos capacités entre les étapes en équipant différents "Xenopods" pour flotter aux côtés de Xara et améliorer sa puissance de feu !

Cette version remasterisée de Xenocider présente des graphismes low-poly combinés à de nouveaux effets de lumière et des textures de haute qualité, ce qui en fait le meilleur moyen de découvrir ce hit culte !