Xenoblade 3 Artworks: Aionios Moments - Un ouvrage de plus de 440 pages sur le jeu et son DLC "Un avenir retrouve"

Si vous êtes un amateur d'artworks et de la licence Xenoblade Chronicles vous passionne, un nouveau gros morceau vient d'émerger du côté du Japon. Xenoblade 3 Official Artworks: Aionios Moments va permettre à ses lecteurs de se plonger dans un ouvrage de 448 pages, leur faisant découvrir des illustrations officielles, et d'autres jusque-là inconnues. Le livre est édité par KADOKAWA Game Linkage Co. et sortira au Japon le 1er Avril 2024. Si l'éditeur suit la même logique que son ouvrage précédent Xenoblade 2 Official Artworks: Alrest Record, l'artwork dédié à Xenoblade Chronicles 3 risque bien de rester une exclusivité japonaise. A vous de voir si vous êtes suffisamment fan pour passer par la case import. L'ouvrage est déjà en précommande sur amazon.jp, et arbore une magnifique illustration exclusive.