Xeno Crisis annoncé sur... Game Boy Advance

Voir une sortie bien rétro de nos jours est toujours un petit événement en soit. Bitmap Bureau a créé la surprise en annonçant la sortie durant le dernier trimestre de l'année 2024 de Xeno Crisis sur notre bonne vieille Game Boy Advance. En plus de la version dématérialisée, Bitmap Bureau propose également aux joueurs de faire l'acquisition du jeu en version physique via leur boutique en ligne. La cartouche sera Region Free et sera compatible de la Game Boy Advance à la Nintendo DS Lite. De plus, une version numérique sera offerte pour tout achat de la version physique.

Xeno Crisis est un jeu de tir en arène dans lequel vous prenez le contrôle d'un marine aguerri qui se lance dans une mission mortelle pour affronter une menace extraterrestre et rentrer chez lui en vie ! Courez et tirez sur des milliers d'adversaires tout en explorant l'avant-poste de recherche, en recherchant des survivants et en affrontant l'origine de la disparition de l'avant-poste.

Source : Bitmapbureau