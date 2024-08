X-Out: Resurfaced - Un classique du shoot'em up revient 35 ans plus tard avec un remake sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1990 sur ordinateurs, le jeu X-Out développé par Rainbow Arts revient 35 ans plus tard avec un remake sobrement intitulé X-Out: Resurfaced. Attendu pour le courant de l'hiver 2024 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Rainbow Arts, l'un des meilleurs développeurs de jeux des années 80, a développé et publié X-Out pour les ordinateurs domestiques en 1990. Célébré comme "le rêve de tout fan d'action" et "le shoot'em up ultime" (Amiga Joker), X-Out est rapidement devenu un classique sur Commodore 64, Amiga et Atari ST.

Alors que la plupart des jeux de tir de l'époque se déroulaient dans les airs ou dans l'espace, X-Out s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, X-Out est réimaginé pour une nouvelle génération de joueurs, avec des graphismes améliorés, un gameplay actualisé et de nouvelles fonctionnalités encore plus palpitantes.