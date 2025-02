X-Out - Resurfaced : Le shooter des années 90 s'offre une nouvelle sortie sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1990 sur Amiga, le shoot'em up X-Out s'offre une nouvelle jeunesse sur console moderne avec une édition remaniée initulée X-Out - Resurfaced.Porté par ININ et Ziggurat sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 20 février 2025, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Vous pensiez qu'ils viendraient de l'espace ? Loupé !

À vous d'arrêter l'invasion extraterrestre venue du fond de l'océan dans X-Out: Resurfaced, un shoot 'em up des années 80 fidèlement reconçu pour les plateformes modernes !

Histoire

En 1990, l'année de sa sortie sur Amiga, X-Out est apparu comme une bouffée d'air marin dans l'univers un peu confiné des shoot 'em up.

Contrairement à tant d'autres jeux du genre, il ne se déroulait pas dans l'espace, mais offrait une plongée dans des mondes sous-marins.

Mais ce qui le démarquait le plus de ses concurrents à déroulement horizontal, c'était son système de boutique qui permettait aux joueurs de personnaliser leur flotte grâce à un vaste choix de vaisseaux, d'armes et d'accessoires. Grâce à cela, chaque partie était différente.

En 2024, ce shoot 'em up exigeant conçu par les développeurs légendaires de Rainbow Arts est enfin de retour.

ININ et Ziggurat ont uni leurs talents pour vous proposer un remake fidèle entièrement reconçu et nettement amélioré.