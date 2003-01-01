WWE 2K26 - Le show débutera début mars sur Nintendo Switch 2

Après un opus 2K25 qui a réconcilié les amateurs de catch sur consoles Nintendo, 2K et la WWE préparent le terrain pour la sortie du dernier titre en date : WWE 2K26. C'est à l'occasion du Royal Rumble que les joueurs ont pu découvrir la nouvelle bande-annonce que nous vous laissons découvrir ci-dessous. WWE 2K26 est attendu pour le 6 mars 2026 sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 et sur supports concurrents.

La vidéo s'ouvre sur une séquence de la superstar de couverture de l'édition Standard, « The Best in the World » CM Punk, se dirigeant vers le ring. S'ensuivent des apparitions d'un large éventail de superstars actuelles mais égalementt de légendes, notamment Triple H, Rhea Ripley, Stone Cold Steve Austin, Stephanie Vaquer, Undertaker, Kane, John Cena, Cody Rhodes, Jade Cargill, Eddie Guerrero, Logan Paul, Iyo Sky, et bien d'autres.

Révélé vendredi comme star de la couverture, l'actuel champion du monde poids lourd CM Punk est l'un des personnages les plus célèbres et subversifs de l'histoire de la WWE. Il avait déjà figuré sur la jaquette de WWE '13 et sera également la tête d'affiche du mode 2K Showcase de WWE 2K26. La vidéo offre aussi un aperçu de CM Punk dans son ancienne apparence, cheveux décolorés et short large (un look familier pour les fans ayant suivi sa carrière avant ses débuts à la WWE), alors qu'il affronte sa version moderne.

La bande-annonce offre également un premier aperçu de deux des quatre tout nouveaux types de matchs, les matchs Inferno et Dumpster, des vastes zones d'affrontement, des améliorations majeures du gameplay de base — dont les combats contre les barricades — et de nouveaux objets offensifs, comme les caddies de supermarché, les tables empilées et les punaises, conçus pour infliger des dégâts dévastateurs aux adversaires.

WWE 2K26 proposera quatre éditions du jeu : l’Édition Standard, l’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War. Pour tous les détails sur WWE 2K26, y compris les quatre nouveaux types de matchs, les améliorations apportées à tous les modes de jeu et le plus grand roster de l’histoire de la franchise avec plus de 400 personnages jouables.