WWE 2K25 est disponible sur Nintendo Switch 2

Après le chaotique WWE 2K18 sur Nintendo Switch qui a signé l'arrêt de la licence sur consoles Nintendo, 2K est de retour sur Nintendo Switch 2 avec la sortie de WWE 2K25. Disponible dès à présent sur la console hybride nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu en attendant les premiers retours des joueurs.

RULE BEYOND THE RING

Pour la première fois dans la franchise, quittez le ring et retrouvez The Island, un monde immersif sur le thème de la WWE, avec de nombreuses arènes légendaires, des défis et des événements en direct. Battez-vous pour rejoindre The Bloodline avec « The Original Tribal Chief » Roman Reigns, tout en améliorant et en personnalisant votre Ma Superstar.

2K SHOWCASE: LA DYNASTIE DE THE BLOODLINE

Le tout nouveau Showcase, animé par « The Wiseman » Paul Heyman, met à l'honneur l'une des plus grandes dynasties familiales. Revivez les combats légendaires entre The Bloodline et les Superstars et Légendes WWE.

JOUABILITÉ ÉTENDUE

Le catch intergenre arrive enfin dans WWE 2K ! Parmi les fonctionnalités supplémentaires, retrouvez le retour des enchaînements, les matchs Underground et Bloodline, les attaques plongeantes depuis les barrières, etc.

Mon MG S'ÉTEND À L'INTERNATIONAL

Mon MG propose désormais un mode multijoueur en ligne. Ajoutez des superstars et des légendes WWE à votre effectif et dirigez votre marque au fil des saisons.

VOTRE UNIVERS À VOTRE IMAGE

Des mises à jour vous permettent de mieux contrôler votre Univers, avec des promos commentées et de nouvelles scènes, des options et des résultats multiples.

UN Mon ASCENSION UNIFIÉ

Prenez le contrôle de votre Ma Superstar féminine ou masculine dans un scénario Mon ASCENSION multigenre unique, dans lequel Bayley, Kevin Owens et d'autres Superstars infiltrent NXT pour prendre le contrôle de la WWE. Avec de nouveaux environnements de combat, des arènes à débloquer, des personnages et de nouvelles intrigues avec Jey Uso, Bianca Belair et d'autres superstars WWE.

UN EFFECTIF MÉMORABLE

WWE 2K25 propose un choix inégalé de superstars, de légendes et de membres du Hall of Fame. L'effectif compte plus de 300 noms sur plusieurs générations, avec notamment Seth « Freakin » Rollins, Undertaker, Cody Rhodes, CM Punk, Jade Cargill, et bien d'autres.